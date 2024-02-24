Макрон назвал «контрпродуктивными» протесты фермеров в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к протестующим фермерам с призывом не создавать помех для проведения Салона сельского хозяйства в выставочном центре Пор-де-Версай, находящемся на территории столицы.
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