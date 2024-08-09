НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам

Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам

Противостояние FPV и РЭБСложно переоценить влияние, которое оказывают FPV-дроны на поле боя. Несмотря на то, что ряд военных специалистов считает, что в ближайшее время значение FРV-дронов уменьшится, никаких серьёзных предпосылок для этого нет, можно предположить, что мы находимся только в начале пути развития этого типа вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх