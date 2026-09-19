State Department approves $2.7B air defense equipment sale to Ukraine

The State Department approved a potential sale of $2.68 billion in air defense equipment to Ukraine, including S-300 Clone and GAM-67 missiles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым