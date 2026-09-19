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State Department approves $2.7B air defense equipment sale to Ukraine

The State Department approved a potential sale of $2.68 billion in air defense equipment to Ukraine, including S-300 Clone and GAM-67 missiles.

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