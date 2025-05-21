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Россию обвинили в агрессивных действиях на орбите

Россию обвинили в агрессивных действиях на орбите

О российских передовых разработках сегодня говорили даже в американском Сенате. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман обвинил нашу страну в том, что, якобы, мы отправляем на орбиту кинетическое оружие и с помощью него собираемся сбивать их спутники.

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