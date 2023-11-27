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ХАМАС и «Хезболла» в тени больших геополитических проектов

ХАМАС и «Хезболла» в тени больших геополитических проектов

Вопрос, которым задаются ныне многие: почему шиитская «Хезболла» не спешит поддерживать суннитский ХАМАС и открывать второй фронт на северных рубежах Израиля, что позволяет ЦАХАЛ методично, шаг за шагом, ставить под контроль сектор Газа, несмотря на ряд локальных успехов их противника и даже подбитые им танки.

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