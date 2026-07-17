"The Killer Chokepoint": China's Rare Earth Squeeze Is Reshaping The Global Economy Artificial intelligence may be driving headlines, but one of its biggest vulnerabilities is an obscure metal that few people have ever heard of.
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