Режиссер Бейлис: в театре были недостаточно внимательны к актрисе Васильевой

В фойе Исторической сцены Малого театра в Москве прошло прощание с актрисой Екатериной Васильевой. Режиссера театра, педагога Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Владимира Бейлиса, высказавшегося о трагедии, цитирует kp.
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