Шведский министр заявил о повреждении очередного кабеля в водах Балтийского моря Скандинавские информационные источники заявляют о том, что на дне Балтийского моря повреждён ещё один кабель.
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Шведский министр заявил о повреждении очередного кабеля в водах Балтийского моря Скандинавские информационные источники заявляют о том, что на дне Балтийского моря повреждён ещё один кабель.
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