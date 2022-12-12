Режим повышенной готовности хотят продлить в Новосибирской области

В предложении регионального Роспотребнадзора говорится о продлении до 1 марта 2023 года.С предложением об очередном продлении режима повышенной готовности в Новосибирской области выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
В предложении регионального Роспотребнадзора говорится о продлении до 1 марта 2023 года.С предложением об очередном продлении режима повышенной готовности в Новосибирской области выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
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