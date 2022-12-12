Царьград

5 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Режим повышенной готовности хотят продлить в Новосибирской области

Режим повышенной готовности хотят продлить в Новосибирской области

В предложении регионального Роспотребнадзора говорится о продлении до 1 марта 2023 года.С предложением об очередном продлении режима повышенной готовности в Новосибирской области выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх