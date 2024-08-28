В США сообщили о доступе ВСУ к спутниковым снимкам для нападения на Россию

NGA: ВСУ получили от США 400 тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию Директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил, что США предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.
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