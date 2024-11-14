WSJ: Волкер объяснил теплые слова Трампа о Путине желанием заключить сделку

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп всегда очень тепло отзывался о российском президенте Владимире Путине.
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