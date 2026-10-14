Памятник Сталину в Нижнем Новгороде снова не попал в повестку

Заседание комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий состоялось в Нижнем Новгороде 3 декабря, однако предложение об установке памятника Иосифу Сталину в повестку не включили.
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