Названа вероятная причина взрыва в ресторане в центре Москвы (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают СМИ, что на кухне «Balzi Rossi» взорвалось газовое оборудование. Как сообщают очевидцы СМИ, в ресторане Balzi Rossi проходила свадьба «примерно на 50 человек», когда в здании прогремел взрыв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии