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Русская весна

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Названа вероятная причина взрыва в ресторане в центре Москвы (ВИДЕО)

Названа вероятная причина взрыва в ресторане в центре Москвы (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают СМИ, что на кухне «Balzi Rossi» взорвалось газовое оборудование. Как сообщают очевидцы СМИ, в ресторане Balzi Rossi проходила свадьба «примерно на 50 человек», когда в здании прогремел взрыв.

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