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Нижегородские промышленники могут пройти обучающую программу по получению льготных займов

Нижегородские промышленники могут пройти обучающую программу по получению льготных займов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября, ФедералПресс. Фонд развития промышленности Нижегородской области разработал обучающий акселератор, позволяющий представителям промышленных предприятий комплексно узнать о мерах финансовой поддержки.

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