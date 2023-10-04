Нижегородские промышленники могут пройти обучающую программу по получению льготных займов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября, ФедералПресс. Фонд развития промышленности Нижегородской области разработал обучающий акселератор, позволяющий представителям промышленных предприятий комплексно узнать о мерах финансовой поддержки.
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