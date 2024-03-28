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Феномен корейской косметики

Феномен корейской косметики

Продовольственная розничная сеть «ВкусВилл» недавно начала продавать собственную линейку косметики из Южной Кореи, расширив тем самым предложение азиатских косметических средств на полкеВкусВилл читайте на monocle.

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