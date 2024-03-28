Феномен корейской косметики

Продовольственная розничная сеть «ВкусВилл» недавно начала продавать собственную линейку косметики из Южной Кореи, расширив тем самым предложение азиатских косметических средств на полкеВкусВилл читайте на monocle.
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