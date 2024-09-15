Где и когда? Неважно кто Единая Чехословакия прожила примерно столько же лет, что и Югославия или Советский Союз, который вообще-то был новой версией старой России.
Почему Словакия – не Чехия, а словаки не чехи
Комментарии
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Maxim
Языки разные, в Югославии хоть был один, это важно для гос делопроизводства, удивляюсь как они жили в одной стране с разными гос языками..
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1 час.
Eduard
Мы требуем вернуть целостность Чехословакии!
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47 мин.
Eduard
А почему в США сброд народов считает себя "американцами",хотя на это имеют право индейцы?
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46 мин.
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