Певица Юлия Савичева, объявившая о разводе с мужем Александром Аршиновым, может не получить дочь. Сейчас десятилетняя девочка живет в Португалии с родителями мужчины, и она ни разу не была в России, сообщает "7Дней.
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