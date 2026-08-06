Кабмин Украины обязал налоговую передать Минобороны данные о военнообязанных

Правительство Украины приняло решение, согласно которому налоговая служба обязана в течение 90 дней предоставить Министерству обороны информацию о военнообязанных гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, содержащуюся в реестре физических лиц-предпринимателей.
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