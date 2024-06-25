Медвежий угол
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Медвежий угол

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Депутаты Госдумы РФ нашли себе новое развлечение

Депутаты Госдумы РФ нашли себе новое развлечение

Любой  человек  от  ничегонеделания  начинает  заниматься всем,  чем  угодно,  лишь  бы  озадачить  себя  и  хоть  как-то провести  время,  может  даже  без  пользы.

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Комментарии
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Елена Александровна
да-да... анархия - мать порядка! вся власть анархисту в.байкову! да и чего там, государство вообще не нужно, законы не нужны, границы долой - байков будет пиндосов принимать и их конгрессу подчиняться! Один дурак написал провокационную заметку, а другие дураки кинулись бурно обсуждать то, чего на самом деле нет!
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54 мин.
Елена Александровна
а тем кто тут сидит и комментирует, тоже заняться нечем? вы видели и слышали лично, что это так есть на самом деле? а раз не видели и не слышали лично, так и не болтайте тут, эксперты доморощенные! ещё и опрос дурацкий устроили!
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48 мин.
михаил дуванов
депутатам надо учить иврит. арабский и китайский
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47 мин.

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