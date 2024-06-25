Депутаты Госдумы РФ нашли себе новое развлечение

да-да... анархия - мать порядка! вся власть анархисту в.байкову! да и чего там, государство вообще не нужно, законы не нужны, границы долой - байков будет пиндосов принимать и их конгрессу подчиняться! Один дурак написал провокационную заметку, а другие дураки кинулись бурно обсуждать то, чего на самом деле нет!

Елена Александровна

а тем кто тут сидит и комментирует, тоже заняться нечем? вы видели и слышали лично, что это так есть на самом деле? а раз не видели и не слышали лично, так и не болтайте тут, эксперты доморощенные! ещё и опрос дурацкий устроили!