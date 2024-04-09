Учёные считают ожирение причиной преждевременного старения мозга

Исследователи выяснили, что ожирение ускоряет износ кровеносных сосудов головного мозга.Медики из Оклахомы обнаружили, что ожирение и диета с высоким содержанием жиров ускоряют старение кровеносных сосудов, снабжающих мозг кровью, что снижает показатели памяти и когнитивные способности мозга.