Учёные считают ожирение причиной преждевременного старения мозга

Исследователи выяснили, что ожирение ускоряет износ кровеносных сосудов головного мозга.Медики из Оклахомы обнаружили, что ожирение и диета с высоким содержанием жиров ускоряют старение кровеносных сосудов, снабжающих мозг кровью, что снижает показатели памяти и когнитивные способности мозга.
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