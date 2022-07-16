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Defense News: США могут выделить $100 млн на переобучение украинских пилотов

Defense News: США могут выделить $100 млн на переобучение украинских пилотов

Нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $100 млн. на переобучение украинских пилотов. Об этом сообщает издание Defense News, добавив, что палата представителей провела этот законопроект как поправку к оборонному бюджету на будущий, 2023 год.

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