TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    Что за манера  у этих чмошников СТОИТЬ ДУРАКА...и это юмор по ихнему..их уже столько развелось ...что йухом не провер...За шутку о спящих...
  • СЭМЭН Иваницкий
    не понимаю... просто жЫДЯРЫ... чего особенного...((( ЗАБЫТЬ!!! (даже, если не знали)Сбежавшие знамени...
  • Александр Шентябин
    Какой он молодец. Умница! Авторы канала делают ему рекламу, а он им за это благодарен. Видимо имеется взаимная заинте...Сбежавшие знамени...

“Кологривый, пес ты шелудивый”, – известный ведущий поставил на место звезду “Слово пацана”, который оскорбляет российских актеров

“Кологривый, пес ты шелудивый”, – известный ведущий поставил на место звезду “Слово пацана”, который оскорбляет российских актеров

Никита Кологривый – имя, которое сегодня на устах у всех. После съемок в сериале “Слово пацана” актер дал несколько интервью, в которых он не только критиковал своих коллег-артистов, но и насмехался над звездами советского кино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх