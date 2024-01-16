“Кологривый, пес ты шелудивый”, – известный ведущий поставил на место звезду “Слово пацана”, который оскорбляет российских актеров

Никита Кологривый – имя, которое сегодня на устах у всех. После съемок в сериале “Слово пацана” актер дал несколько интервью, в которых он не только критиковал своих коллег-артистов, но и насмехался над звездами советского кино.
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