Жители Пловдива вышли спасать «Алёшу»

Виктор Гайдуков

Да, всё это надо было делать уже давно, меньше бы сейчас лилось крови. И прекратить лояльное отношение к русофобам, и поддерживать пророссийски настроенных активистов за рубежом и наладить системную работу наших служб и ведомств в этом направлении, но всего этого быть не может до тех пор, пока мы в России не утвердим свою идеологию. Идеология сплачивает и концентрирует усилия на определённых идеологией направлениях.