В болгарском Пловдиве вновь прошли массовые акции протеста. Люди выходили на улицы города отстоять всемирно известный памятник советскому солдату «Алёша».
Жители Пловдива вышли спасать «Алёшу»
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Да, всё это надо было делать уже давно, меньше бы сейчас лилось крови. И прекратить лояльное отношение к русофобам, и поддерживать пророссийски настроенных активистов за рубежом и наладить системную работу наших служб и ведомств в этом направлении, но всего этого быть не может до тех пор, пока мы в России не утвердим свою идеологию. Идеология сплачивает и концентрирует усилия на определённых идеологией направлениях.
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