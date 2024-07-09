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Слуцкий: США перестали стесняться назвать себя соучастниками преступлений ВСУ

Слуцкий: США перестали стесняться назвать себя соучастниками преступлений ВСУ

Руководитель думского комитета по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби об ударах ВСУ по Крыму при помощи американских ракет.

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