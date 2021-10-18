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Без суда и следствия: зачем силовикам понадобился доступ к счетам россиян

Без суда и следствия: зачем силовикам понадобился доступ к счетам россиян

Росфинмониторинг на прошлой неделе вынес на обсуждение законопроект, по которому МВД и ФСБ смогут самостоятельно принимать решения о блокировке банковских счетов россиян, подозреваемых в терроризме, экстремизме и несанкционированных митингах.

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Samarium
Куда-то не туда мы неуклонно катимся.... За границу в офшоры переводятся миллиарды, похищенные в стране и никакие силовые структуры не могут/ не желают на это повлиять... А тут, как всегда, крайними окажутся рядовые законопослушные граждане со своими мизерными накоплениями...Как-то это совсем не похоже на демократическое и социальное государство....
Альбертт
Это законопослушные подозреваемые в экстремизме ? За базаром следи просто как говорят и не кто тебя не тронет .
Алексей Литвинцев
Где ты видел сбережения у законопослушных граждан? 😄
Василий Шафранов
Так право на свое мнение и свою точку зрения пока никто не отменял. ( ст. 29 Конституции РФ).
Альбертт
А причем точка зрения и призыва допустим убивать силовиков , разница есть или это одно и тоже .
Александр Морозов
Эдак всех можно будет записать в терарюги, иобчистить карманы.
Wladimir Соснин
Во всяком случае уворованное небожителями не тронут а будут блокировать и изымать у политически неблагонадёжных критиков власти?
Boris Max
Либерасты всё не угомонятся... но РФ не окраина и не бульбашия, хрен что получится! Тем более чистка и причём нормальная уже началась... Я ЗА! А где написано что силовики будут видеть сколько и откуда? Блокировать, а потом суд и выпотрошат... Я ЗА! Налоги плачу живу по средствам и вопросов нет!.
Wladimir Соснин
Налоги платишь и живёшь по средствам? Наверное отлично живёшь..только где ТЫ взял эти средства-то? В народе и это не твои либерасты говорят,что на отличную жизнь можно честно заработать язву желудка или ещё чего похуже.Уверен.что ТЫ в забое на шахте или на заводе эти средства не заработал.Уверен,что ворам с высоким статусом по барабану этот законопроект!Да и надо посмотреть кто эти законопроекты придумывает. Прикольно смотреться будет. От самого главного законопроекта ЕР как чёрт от ладана отмахивается. И это прогрессивный налог на роскошь и сверхприбыль принятый во всем мире в развитых странах. А Ты придурок всё либерасты.либерасты! Кто это? Засунь себе их в известное место.
карюкалов вячеслав
Ну...
Владимир Ушкал
От избытка ума. Ведь Форд раньше работал а потом перестал как жидовьё наворовало грошей и скрылось типа Смоленских Березовских абрамовичей, Потаниных и других уголовников вместе с Чубайсами.Как сказал Высотский украл - сел!!!! Но судьи пошли другим путём украл и есчё сворую под законом.
Андрей Тихонов
у нас госдура и правительство с прихвостнями есть террористы, проверяйте, блокируйте.
Vladimir Osheschko
Это называется "взять народ за горло". И крепко взять.
Крым НАШ Крымский
В Белоруссии Банкёры в Загоне…вероятнее всего платят исправно-на верх хозяину,банкёров счета не проверяются,платят ли они сами Налоги..? .Интересно кто из Госчиновников в лампасах получает беспроцентные да и скорее всего-безвозвратные кредиты ??? Вот в чём вопрос у Народа.
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский

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