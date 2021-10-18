Без суда и следствия: зачем силовикам понадобился доступ к счетам россиян

Росфинмониторинг на прошлой неделе вынес на обсуждение законопроект, по которому МВД и ФСБ смогут самостоятельно принимать решения о блокировке банковских счетов россиян, подозреваемых в терроризме, экстремизме и несанкционированных митингах.