Песков: РФ обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает всех к сдержанности

Как подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, РФ обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны к сдержанности.
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