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Дзюбу пригласили в Медиалигу. Ему предложили перейти в команду «Матч ТВ»

Артему Дзюбе предложили перейти в команду Winline Медиалиги. Главный тренер Watch TV – команды телеканала «Матч ТВ» – Денис Зубко позвал 34-летнего нападающего в свой клуб.

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