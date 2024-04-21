В России стали реже покупать сигареты

В 2022 году на душу населения приходилось 1,46 тысяч сигарет в год, в 2023 году — уже тысяча. При этом в докладе Минздрава отмечается, что доля людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась с 7,2 на 100 тысяч человек до 9,1.