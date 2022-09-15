В Запорожской области увеличился поток беженцев с Украины

Руководитель военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко заявила, что поток беженцев с Украины через пункт пропуска в Васильевке вырос почти в два раза в связи с ситуацией в Харьковской области.
Руководитель военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко заявила, что поток беженцев с Украины через пункт пропуска в Васильевке вырос почти в два раза в связи с ситуацией в Харьковской области.
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