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В Запорожской области увеличился поток беженцев с Украины

В Запорожской области увеличился поток беженцев с Украины

Руководитель военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко заявила, что поток беженцев с Украины через пункт пропуска в Васильевке вырос почти в два раза в связи с ситуацией в Харьковской области.

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