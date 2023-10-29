Театрально-цирковое шоу «Щелкунчик. Приключения новогодних игрушек» в «Цирке Чудес»

В канун Рождества девочка Мари узнаёт о существовании волшебного мира. Здесь оживают ёлочные игрушки, правит злой Мышиный Король, а за справедливость борется заколдованный мальчик, превращённый в деревянного Щелкунчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии