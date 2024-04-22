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Британские авиакомпании сталкиваются с глушением GPS в Балтийском регионе. Подозрения падают на российских военных

Автор фото, Getty Images Десятки тысяч авиарейсов, следовавших в Великобританию и из нее, пострадали от подавления систем GPS предположительно с российской стороны, пишет газета Sun, журналисты которой вместе с исследователями из организации GPSJAM.

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