МИД России осудил заявление Армении о приеме россиян при мобилизации

МИД России назвал провокационным заявление главы Совбеза Армении Алена Симоняна о готовности принимать русских в случае мобилизации.
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