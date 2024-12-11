Объем долгов зарубежных стран перед Россией увеличился на 1,3 миллиарда долларов

Основным должником России остается Беларусь, с задолженностью в 7,75 миллиарда долларов. На втором месте находится Бангладеш с долгом в 6,6 миллиарда долларов, а на третьем месте расположилась Индия с долгом в 4,1 миллиарда долларов.