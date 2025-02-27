Позитивный опыт или испорченная кредитная история: что такое студенческий кредит

Что представляет собой образовательный кредит? Кому он доступен? С какой целью его берут? Каковы его преимущества и недостатки? На эти вопросы отвечает старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии