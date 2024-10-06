«Реал» подтвердил разрыв «крестов» у Карвахаля. Он перенесет операцию

На 93-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) защитник «Реала», пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино, нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено.