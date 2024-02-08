Объявлен первый конкурс ´Лучший проект улучшения в стране, организации, отрасли´.

Конкурс ´Лучший проект улучшения в стране, организации, отрасли´ проводится Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (далее - Госстандарт) и Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (далее - БелГИСС) впервые в 2024 г.
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