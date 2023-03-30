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Американская пресса пишет, что военно-морской бюджет США не успевает соответствовать росту потенциала ВМС Китая

Американская пресса пишет, что военно-морской бюджет США не успевает соответствовать росту потенциала ВМС Китая

Военно-морской бюджет США растет слишком медленными темпами, и на фоне увеличения военного потенциала Китая это представляет угрозу американским интересам и национальной безопасности.

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