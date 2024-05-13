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«ПСЖ» отпраздновал титул в Лиге 1 и выставил все свои 50 трофеев

«ПСЖ» отпраздновал титул в Лиге 1 и выставил все свои 50 трофеев

«ПСЖ» после домашнего матча 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:3) отпраздновал чемпионский титул. Парижане досрочно выиграли чемпионат Франции 28 апреля, за три тура до конца турнира.

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