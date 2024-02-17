Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Svet Alex
    Морда со спины видна! Как им самим то не противно!Чем упитаннее мин...
  • Leon Dan
    Задайтесь вопросом "зачем ему надо что-то менять?". Лично его всё устравает.В СССР депутатами...
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    Глазастый - рупор голоса того самого. Не теште себя надеждой. Никто не рискнет закрыть то, что открывал грантушка без...Николай Платошкин...

Чем упитаннее министры, тем выше коррупция. Откуда берется жир на животах чиновников?

Чем упитаннее министры, тем выше коррупция. Откуда берется жир на животах чиновников?

17 марта 2023 10K прочитали В 2020 году профессор экономики из Университета Монпелье Павел Блаватский опубликовал в журнале «Economics of Transition and Institutional Change» забавную статью об исследовании под названием «Ожирение политиков и коррупция в постсоветских странах».

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
Парню доп паек необходим! Иначе сдохнет !
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17 час.
Россиянин
Да вы посмотрите на него. На лице написано мысли о благосостоянии граждан России. Поди с таким выражением лица засыпает и просыпается бедненький. Его пожалеть надо. Ежедневно делать клизму и другие процедуры....
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12 час.
Svet Alex
Морда со спины видна! Как им самим то не противно!
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1 час.

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