Чем упитаннее министры, тем выше коррупция. Откуда берется жир на животах чиновников?

17 марта 2023 10K прочитали В 2020 году профессор экономики из Университета Монпелье Павел Блаватский опубликовал в журнале «Economics of Transition and Institutional Change» забавную статью об исследовании под названием «Ожирение политиков и коррупция в постсоветских странах».
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