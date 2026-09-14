Кирилл Серебренников продал последнюю недвижимость в России

Российский режиссёр Кирилл Серебренников продал свою последнюю недвижимость в России — двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра в историческом доме на Пречистенке в районе Хамовники, в Москве.
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