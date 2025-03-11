Число погибших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до двух

Число погибших в результате атаки беспилотников на Подмосковье возросло до двух. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего — четырежды запускали сердце.
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