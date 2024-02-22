Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Взятый в плен в Авдеевке украинец рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Взятый в плен в Авдеевке украинец рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Иностранные наемники были в числе киевских формирований, переброшенных в Авдеевку. Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами командир роты 3-й штурмовой бригады Александр Гарнага в беседе с представителями Министерства обороны РФ.

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