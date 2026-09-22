Кемеровчанин отсудил у «Читай-города» 98 тысяч за сертификаты

Рудничный районный суд Кемерова обязал ООО «Новый Книжный Центр», связанное с сетью «Читай-город», выплатить покупателю компенсацию, штраф и судебные расходы после того, как компания вернула 168 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты лишь после подачи иска.