Кемеровчанин отсудил у «Читай-города» 98 тысяч за сертификаты

Рудничный районный суд Кемерова обязал ООО «Новый Книжный Центр», связанное с сетью «Читай-город», выплатить покупателю компенсацию, штраф и судебные расходы после того, как компания вернула 168 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты лишь после подачи иска.
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