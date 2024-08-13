На юге России назначили нового ответственного за дороги

Теперь за их состояние будет отвечать чиновник из Чебоксар. Предыдущий начальник ФКУ Упрдор «Каспий» - Ильдар Сайфуллин – в июне этого года перешел на должность заместителя председателя астраханского правительства.
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