Суббота в Петербурге - в одном фото. 🔹Это Суздальские озера. Жара. Ну чем не пляж в Крыму или Сочи? ✔️Может даже и лучше, потому что метро рядом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суббота в Петербурге - в одном фото. 🔹Это Суздальские озера. Жара. Ну чем не пляж в Крыму или Сочи? ✔️Может даже и лучше, потому что метро рядом.