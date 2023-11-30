ВДВ России и спецназ ГУ ГШ начали обучать использованию винтовок НАТО

Будущий офицеров Военно-воздушных войск России и спецназ ГУ ГШ (бывший спецназ ГРУ) начали обучать использованию винтовок НАТО в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ).
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