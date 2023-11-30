Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила пригарина
    Да мне фиолетово  где, чем и кем пользуется он.Певец Филипп Кирк...
  • Яна
    Если уничтожать, так уничтожать,а если нет, так нет... Надолго это не затянется,как предполагают эксперты.Лавров: РФ слышит...
  • Evgenija Palette
    Медицинские пункты В ОТДАЛЕННЫХ СЕЛАХ, где до Центральной районной больницы - 300 км, ВОССТАНОВИ!Путин: в развитии...

ВДВ России и спецназ ГУ ГШ начали обучать использованию винтовок НАТО

ВДВ России и спецназ ГУ ГШ начали обучать использованию винтовок НАТО

Будущий офицеров Военно-воздушных войск России и спецназ ГУ ГШ (бывший спецназ ГРУ) начали обучать использованию винтовок НАТО в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх