🤝 Хроники Крымской весны: 3 марта 2014 года В Крыму на верность народу республики присягнули уже более пяти тысяч военнослужащих.
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🤝 Хроники Крымской весны: 3 марта 2014 года В Крыму на верность народу республики присягнули уже более пяти тысяч военнослужащих.