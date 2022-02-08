Мошенники продолжают обманывать приморцев по старой схеме

Преступники повторяют многоступенчатую схему выманивания денег у приморцев. Сначала они предлагают перевести предоплату за товар, чтобы другие люди его не выкупили, а затем добавляют в черный список, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @bkamen_news.
Преступники повторяют многоступенчатую схему выманивания денег у приморцев. Сначала они предлагают перевести предоплату за товар, чтобы другие люди его не выкупили, а затем добавляют в черный список, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @bkamen_news.
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