Цена русского «авось». Бумажное импортозамещение не помогло

Сегодня самое время спросить у правительственных чиновников: а чем вы занимались 8 лет? Неужели еще в 2014 году вам было не понятно, что Запад определил своей стратегической целью полномасштабное уничтожение если не всей экономики России, то ее высокотехнологичной составляющей уж… Показать полностью.
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