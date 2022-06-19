Цена русского «авось». Бумажное импортозамещение не помогло

Сегодня самое время спросить у правительственных чиновников: а чем вы занимались 8 лет? Неужели еще в 2014 году вам было не понятно, что Запад определил своей стратегической целью полномасштабное уничтожение если не всей экономики России, то ее высокотехнологичной составляющей уж… Показать полностью.