Выездная администрация для подмосковных управдомов прошла в Солнечногорске

Выездная встреча администрации нового формата прошла в Солнечногорске. В дискуссии приняли участие председатели и члены советов многоквартирных домов из восьми подмосковных округов, включая Волоколамский, Истру, Клин, Красногорск и Лотошино.
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